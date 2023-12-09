الكونفدرالية مهمة والزمالك يستطيع التتويج ..رسالة قوية من المحمدي لمدرب الزمالك

أشاد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، بالنتائج الذي حققها معتمد جمال مع الفريق منذ توليه قيادة الفريق فنيا.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "الكونفدرالية بطولة مهمة للغاية ونستطيع الحصول عليها فى هذه النسخة ومعتمد جمال أضاف أمور كثيرة للفريق منذ توليه المهمة".

وأضاف: "المهمة ليست سهلة لـ معتمد جمال وأتمني أن يستمر فى الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة".

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن توقيع معتمد جمال على عقود تدريب الفريق الأبيض يمنحه استقرار.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "معتمد جمال قادر على ترتيب الصفوف فى فريق الزمالك بعد توقيعه العقود لأن ذلك يمنحه استقرار وايضا اللاعبين من الناحية الفنية".

وأضاف: "المنافسة فى الدوري المصري لازالت قائمة ومستوي الأندية واحد، وأتمني أن يكون لدي اللاعبين الحافز للمنافسة على كافة البطولات".