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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: منصب الوزير قيد حركتي على المستوى الشخصي.. فيديو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن منصب الوزير في النهاية منصب سياسي، والمنصب السياسي يتيح للشخص قول الرأي النقدي، معبراً:"منصب الوزير لم يكن النقلة الكبيرة التي شعرت بها من كوني كاتب صحفي إلى وزير، ولكن النقلة الحقيقية التي شعرت بها عندما توليت رئاسة دار الكتب،  وذلك بسبب أن المنصب كان يجبر الشخص على الاستماع لكافة آراء الكتاب وتقبلها وهذا عكس منصب الوزير".

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تولي منصب الوزير 


وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منصب الوزير قيده على المستوى الشخصي بصورة كبيرة، معبراً:" عندما توليت منصب وزير الثقافة كنت مقيد قي حياتي الشخصية، حيث تخليت عن بعض عاداتي مثل عدم الذهاب لسوق الأزبكيىة، كما أنني أصبحت غير قادر على دخول مكتبات وسط البلد والإطلاع على الكتب".

حلمي النمنم

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