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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الزمالك يشارك في كأس الرابطة بالشباب وأحمد مجدي يقود الفريق

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+, أن الزمالك قرر خوض بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة, المتزامنة مع معسكر الفريق في الإمارات.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر بالزمالك أكد أن الإدارة قررت المشاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة".

وأوضح إبراهيم سعيد : "الزمالك قرر خوض البطولة بشكل طبيعي بالعناصر الشابة المتواجدة في صفوف الفريق والناشئين".

وأضاف : "أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق سوف يقود الفريق خلال هذه البطولة, وذلك بسبب تواجد معتمد جمال مع معسكر الفريق الذي من المقرر إقامته في دولة الإمارات".

ويواصل الزمالك تجهيزاته لمعسكره المقبل في دولة الإمارات، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا خلال شهر يناير 2024، بمشاركة 23 لاعبًا, خلال فترة التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

إبراهيم سعيد الامارات

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