العراق .. سقوط 4 طائرات مسيّرة قرب مطار أربيل

سقطت 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، فيما انفجرت واحدة خامسة، بحسب شبكة "رووداو" المحلية.

وتحطمت أربع طائرات مسيرة بالقرب من تجمع "سي بيران" في أربيل، على بعد أقل من 500 متر من التجمع السكني، كما أسقطت الدفاعات الجوية إحدى تلك الطائرات المسيرة.

من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الوزير لويد أوستن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

وقال أوستن إن "الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره وتعرقل الحملة لهزيمة داعش ويجب أن تتوقف فورا".

وأضاف: "مجموعتا كتائب حزب الله وحركة النجباء المدعومتان من ايران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد القوات الأمريكية و قوات التحالف".