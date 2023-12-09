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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لا يجوز ترك أبرياء غزة تحت رحمة من يعتبرون الحرب مصدر ربح

صدى البلد

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إنه لا يجوز ترك الأبرياء في غزة تحت رحمة أولئك الذين يعتبرون الحرب مصدرا للإثراء ولعبة جيوسياسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة: "نتوقع أن تتحدث الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى بكلمتها ذات الثقل. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نترك الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء تحت رحمة أولئك الذين يعتبرون الحرب لعبة جيوسياسية ومصدر إثراء".

وأكد أن "من المهم ضمان تنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده المجلس (في 15 نوفمبر)، بغض النظر عن موقفنا منه.

وقال "ننتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة اقتراحا بشأن تنظيم عملية المراقبة في أقرب وقت ممكن".

وقد فشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وتعليقا على الفيتو الأمريكي قال بوليانسكي: "لن نبالغ إذا قلنا إن هذا اليوم من أحلك الأيام في تاريخ الشرق الأوسط، فمن جديد تعرقل الولايات المتحدة عملية الوصول إلى وقف إطلاق النار، وأمام أعيننا يحكمون بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين، وتترك الدبلوماسية الأمريكية وراءها أرضا محروقة ودماراً".

لروسيا الأمم المتحدة غزة

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