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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: الانتخابات أحد روافد ضخ الحيوية في شرايين النظام السياسي للدولة

صدى البلد

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الانتخابات هي أحد روافد ضخ الحيوية السياسية في شرايين النظام السياسي للدولة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (الانتخابات والحيوية السياسية)- أن المجتمعات التي يمارس أفرادها عملية التصويت، سواء في الانتخابات النيابية، أو الرئاسية، أو المحليات، هي المجتمعات الأكثر تقدما وازدهارا.
وأشارت إلى أن جموع الناس هم من يصنعون القرارات، وأن القيادة السياسية لهؤلاء الناس تستجيب لرغباتهم ومصالحهم، ومن هنا فإنه كلما شارك الجمهور العريض في عمليات التصويت، بمختلف أنواعها، زادت حيوية المجتمع.
وتابعت الصحيفة: "أننا في مصر، سوف يتوجه عشرات الملايين منا غدا الأحد إلى صناديق الانتخابات؛ لاختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة.. وبدهى أنه بقدر مشاركتنا في التصويت بقدر ما ستزداد حيوية الأداء لكل مكونات المجتمع وأنشطته، ليس على الصعيد السياسي الضيق فحسب، وإنما اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لأن المشاركة تجعل المواطن راغبا في بناء مجتمعه على كل المستويات.
ولفتت إلى أن الحيوية السياسية عبر المشاركة في الانتخابات، تحقق ثلاث فوائد غاية فى الأهمية للمجتمع أنها: تزيد من انتماء المواطن لوطنه، وأن المشاركة في التصويت تزيد الحيوية، من خلال زيادة الوعي السياسي لدي المواطن، وأن المشاركة تزيد الحيوية عن طريق تثقيف المواطن البسيط.

الانتخابات عملية التصويت

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