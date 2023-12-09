الذهب يغلق منخفضاً ليسجل أول خسائره الأسبوعية في شهر

انخفضت أسعار الذهب عقب صدور بيانات الوظائف ‏في الولايات المتحدة والتي سجلت قراءة أفضل من المتوقع مما دفع عوائد سندات ‏الخزانة والدولار نحو الارتفاع.‏



وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة ‏‏1.6% أو بنحو ‏‎31.90‎‏ دولار لتغلق عند 2014.50 دولار للأوقية، وهو الإغلاق ‏الأدنى منذ 27 نوفمبر .‏



وعلى أساس أسبوعي، سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائر بنسبة 3.7% ‏هي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر.‏



وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر انخفاضًا غير ‏متوقع في معدل البطالة حيث تراجعت البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9% ‏في الشهر السابق.‏



في المقابل، أضاف الاقتصاد الأميركي 199 ألف وظيفة، وهو ما يزيد قليلاً عن ‏تقديرات داو جونز البالغة 190 ألف وظيفة، ومتجاوزاً إضافة 150.000 وظيفة في ‏أكتوبر.‏



من ناحية أخرى، يمكن أن يدعم تقرير الوظائف الشهري أيضًا فكرة أن بنك ‏الاحتياطي الفدرالي يوجه الاقتصاد الأميركي نحو الهبوط الناعم - وهو انتعاش ‏اقتصادي مطرد وسط انخفاض التضخم. ‏