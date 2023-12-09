الذهب يغلق منخفضاً ليسجل أول خسائره الأسبوعية في شهر

انخفضت أسعار الذهب عقب صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي سجلت قراءة أفضل من المتوقع مما دفع عوائد سندات الخزانة والدولار نحو الارتفاع.
وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 1.6% أو بنحو 31.90 دولار لتغلق عند 2014.50 دولار للأوقية، وهو الإغلاق الأدنى منذ 27 نوفمبر .
وعلى أساس أسبوعي، سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائر بنسبة 3.7% هي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر.
وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر انخفاضًا غير متوقع في معدل البطالة حيث تراجعت البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9% في الشهر السابق.
في المقابل، أضاف الاقتصاد الأميركي 199 ألف وظيفة، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات داو جونز البالغة 190 ألف وظيفة، ومتجاوزاً إضافة 150.000 وظيفة في أكتوبر.
من ناحية أخرى، يمكن أن يدعم تقرير الوظائف الشهري أيضًا فكرة أن بنك الاحتياطي الفدرالي يوجه الاقتصاد الأميركي نحو الهبوط الناعم - وهو انتعاش اقتصادي مطرد وسط انخفاض التضخم.