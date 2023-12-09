قوات الاحتلال تقتحم عددا من القرى الفلسطينية

وقعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب قرية مركا وبلدة قباطية جنوب غرب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي بطن الهوى في مدينة رام الله واعتقلت شخصين.

ودخلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ضاحية أم الشرايط في مدينة البيرة، حيث اعتقلت شخصين.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة على دير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى قصف إسرائيلي مستمر على الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

في سياق متصل؛ وصل المزيد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء غارة الاحتلال على دير البلح.