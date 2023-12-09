عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تقتحم قرية مركة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، إن هناك غارة إسرائيلية جديدة على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأكدت إصابة عشرات الجرحى إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط غزة.

وأفاد نبأ عاجل لشبكة “العربية”، بأن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا على المناطق الشرقية من خان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة فجر السبت، إن غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس قتلت 6 أشخاص، فيما قتلت غارة علىمنزل في رفح 5 آخرين.

وأفادت الصحة بأن القصف الأول استهدف منزلاً لعائلة النجار بجورة اللوت جنوب خان يونس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم خان يونس وأحياء مدينة خان يونس، ومخيم جبالياومناطق التفاح والشجاعية والزيتون وشمال مخيم الشاطئ في شمال غزة.