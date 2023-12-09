باحث عن مشاهد الأسرى الفلسطينيين: فضيحة متكاملة.. وسياقات الأسر غير منطقية| فيديو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، باحث في الشئون الإسرائيلية، إن مشاهد الأسرى الفلسطينيين العراة فضيحة متكاملة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال كررت نفس الأمر قبل ذلك وزعمت أنهم من أفراد المقاومة، إلا أن كذبها تم فضحه وظهر أن بعض الأسرى كانوا من الأكاديميين.





وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عل فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال اعترف منذ قليل بأنه جرى اقتياد مَن هُم في سن التجنيد للتحقيق معهم، مشددًا على أن سياقات الأسر غير منطقية، خاصة أن بعض الأسرى من الجانب الفلسطيني معروفون على نطاق واسع.

وتابع الباحث في الشئون الإسرائيلية: “جيش الاحتلال اقتحم مدارس الأونروا واعتقلوا مَن هم في سن يصلح للقتال وادعوا أنهم مقاومون واشتبكوا معهم ثم استسلموا وتم فضح الأمر والكشف عن أن من بينهم أكاديميون”.

وأوضح أن هناك حالة عدم ثقة في إسرائيل بعدما قتلت نيران صديقة الكثير من جنود الاحتلال، كما سقط المزيد من القتلى في الحرب، وهناك مشكلة عدم الاكتراث لمصير الأسرى والمحتجزين، وهو ما يضغط على الحكومة الإسرائيلية.