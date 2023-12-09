خلال 24 ساعة.. سقوط 71 شهيدا وإصابة 160 آخرين علي المحافظة الوسطى بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 71 شخص وإصابة 160 آخرين حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة الوسطى.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورة أشرف القدرة في اليوم 63 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وابادة جماعية لعوائل بكاملها في المدارس والاحياء السكنية

وذكر القدرة - بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة - أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت.

وأشار إلي أنه وصل للمستشفيات فقط 313 شهيدا و 558 إصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأعلن كذلك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 17.487 شهيداً وإصابة 46.480 ألف مواطن، مبينا أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء وأنه غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري 618 من ( 407 جريح و 211 مريض )؛ وان أقل من 1% من الجرحى فقط استطاع مغادرة معبر رفح البري ونفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة

وأضاف : الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية.