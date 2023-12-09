عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. سقوط 71 شهيدا وإصابة 160 آخرين علي المحافظة الوسطى بغزة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 71 شخص وإصابة  160 آخرين  حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة الوسطى.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورة أشرف القدرة في اليوم 63 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  قد صرح  بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وابادة جماعية لعوائل بكاملها في المدارس والاحياء السكنية

وذكر القدرة - بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة - أن  الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت.

وأشار إلي أنه وصل للمستشفيات فقط 313 شهيدا و 558 إصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأعلن كذلك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 17.487 شهيداً وإصابة 46.480 ألف مواطن، مبينا أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء وأنه غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري 618 من ( 407 جريح و 211 مريض )؛ وان أقل من 1% من الجرحى فقط استطاع مغادرة معبر رفح البري ونفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة

وأضاف : الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

ترشيحاتنا

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

هل من شروط التوبة الزواج بالمرأة التي أقمت معها علاقة محرمة

الأولمبية تهنىء اتحاد الشراع بتأهل خلود منسي لأولمبياد باريس

ماذا كان النبي يقول وقت الحروب؟.. 15 دعاء يرعب إسرائيل ويهزمها

عناوين جميع لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بـ أسوان.. مستندات

حسام حسن يكشف عن سيناريوهات مصير كولر بالأهلي.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

فيديو

وجه مخيف وقدم واحدة.. سيدة تثير الذعر في منطقة الشيخ زايد| فيديوجراف

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ