العدوان على غزة.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة رفح

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في الوقت الذي يستمر القصف والعدوان أيضًا علي الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

في الوقت نفسه، أفادت وكالات أنباء محلية عن وقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب قرية مركا وبلدة قباطية جنوب غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوى في مدينة رام الله واعتقلت شخصين.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضاحية أم الشرايط واعتقلت شخصين.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى قباطيا جنوب جنين بعد تبادل إطلاق نار مع مقاومين فلسطينيين.

ووقع عشرات الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة اليوم السبت.

وفي رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي بطن الهوى في المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

في سياق متصل، زعم الجيش الإسرائيلي بأنه قصف الليلة الماضية أهدافا لحزب الله داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن 71 شهيدا و160 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن 62 شهيدا و99 مصابا آخرين وصلوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة.