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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

حققت 20 بطولة متنوعة.. من هي حسناء النادي الأهلي التي تصدرت التريند؟

صدى البلد

أثارت حسناء النادي الأهلي، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صفحة الأهلي عدة صور لها اثناء مباراة كرة الطائرة بالفريق .

حسناء النادي الاهلي تتصدر التريند

تصدرت شروق فؤاد لاعبة الفريق الطائرة بالنادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان التقطت عدسة مصور القلعة الحمراء بعض الصور تبرز جمالها داخل ملعب المباراة.

وحصلت شروق فؤاد لاعبة فريق الطائرة بالنادي الأهلي على بكالوريوس في الإعلام، وتعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بالإضافة لكونها لاعبة بالقلعة الحمراء.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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