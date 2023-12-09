باحث سياسي: حماس باقية وستظل تهدد إسرائيل وصواريخها خير دليل

أجاب الدكتور أحمد ماهر، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عن سؤال: "هل تستطيع إسرائيل القضاء على المقاومة "حماس"؟، قائلًا: “ إسرائيل ستفشل في القضاء على المقاومة لأنهم زي ما بيقولوا إنهم بيحاربوا أشباح.. والمقاومة مستمرة ولم تستطع إسرائيل القضاء عليها”.



وأشار “ماهر” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، إن الصواريخ التي تطلقها المقاومة على تل أبيب بمثابة رسالة تؤكد أنها موجودة ومستمرة في الأماكن التي زعمت إسرائيل بأنها قامت بالقضاء عليها، مؤكدًا أن المعركة مازالت مستمرة.



وتابع الدكتور أحمد ماهر، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أنه بالرغم من الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني إلا أن المقاومة بمثابة جيش كامل تحت الأرض تستطيع أن تهاجم في أي وقت تشاء، :"ممكن يطلعلك من أيمكان ويهاجمك ويضربك".