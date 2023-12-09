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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 من غرفة عملياتها غدا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تتابع وزارة التنمية المحلية الانتخابات الرئاسية 2024، التي تنطلق غدا الاحد ولمدة 3 ايام، من داخل غرفة عمليات وادارة الازمات بالوزارة والتي تكون متصلة بغرف العمليات في جميع المحافظات. 

وأكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، والمتحدث الرسمى للوزارة، ان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تابع مع المحافظات التجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضاف "قاسم "، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه يتم التنسيق مع غرف عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة الإجراءات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية ، من تجهيز اللجان وتوفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لهم حق التصويت الانتخابى.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عقد غرف عمليات لمتابعة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، لمتابعة التصويت في اللجان الانتخابية في المحافظات وازالة العوائق أمام الناخبين وتيسير الامر عليهم.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل  ابتداءا من غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام  حتى الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر، وتبدأ في 9 صباحا حتي 9 مساءا وكانت قد انتهى التصويت للمصريين في الخارج الذي بدأ من يوم الجمعة قبل الماضية وحتى الأحد الماضى لمدة 3 ايام .            

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