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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

70 سيارة إسعاف.. تفاصيل خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

70 سيارة إسعاف..
70 سيارة إسعاف.. تفاصيل خطة التأمين الطبى للإنتخابات الرئاسي

انهت محافظة الإسماعيلية الاستعدادات الأخيرة لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعمل كل أجهزة الدولة على إنهاء كل التجهيزات الخاصة بالإستحقاق الانتخابى 2024.

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من جانبها كشفت مصادر طبية مطلعة بوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن تفاصيل خطة التأمين الطبى  لانتخابات رئاسة الجمهورية بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر  إن الخطة تتضمن الدفع بـ 70 سيارة إسعاف مجهزة على  الطرق والمحاور السريعة والميادين والأماكن التى تشهد تجمعات للناخبين والمجمعات الانتخابية ومقار فرز الأصوات.

وبحسب المصادر، تم تخصيص 23 سيارة إسعاف بشرق وغرب القناة، 16 سيارة بطريقي الإسماعيلية السويس الصحراوي والزراعي، 18 سيارة بالطريق الحربي، التل الكبير، القصاصين، ابو صوير، محور 30 يونيو.

كما تم تخصيص 13 سيارة إسعاف بمركز فايد، ويتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية في الوحدات الإسعافية القريبة من اللجان الانتخابية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وكشفت المصادر عن خطة التأمين الطبي خلال فترة إقامة الانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية  بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض  على مدار الـ 24 ساعة فى أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق).

وتشمل الخطة الدفع بفرق الإنتشار السريع لتقديم الدعم الطبى لأى مستشفى حال احتياجها، كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137  لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها.

وتشمل الخطة توفير سيارات الإسعاف حول اللجان الانتخابية وسرعة الاستجابة  لأى دعوات إغاثية، وسيتم تكثيف المرور على اللجان بالفرق الطبية تحسبا للحاجة لتقديم خدمة طبية داخل اللجان الانتخابية.

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