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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث الصحراء: فحص مجموعة من الأبل فى نويبع على هامش مهرجان الهجن

صدى البلد

صرح الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء إنه فى اطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانيه بسيناء  وتنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضى قام مركز بحوث الصحراء بتنظيم قوافل بيطرية فى مدينتى نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء حيث تم خلال القافلة فحص أبل الهجن فى مدينة نويبع على هامش مهرجان سباق الهجن الذى نظمه نادى الهجن الرياضى بنويبع.

 

 كما قامت القافلة بفحص عدد كبير من الاغنام والماعز وتقديم الأدوية اللازمة للمربين واضاف شوقى أن القافلة استكملت مسيرتها بمدينة الطور حيث تم المرور على مزارع الابقار والجاموس والاغنام وإجراء الكشف الظاهرى على الحيوانات وتقديم الأدوية اللازمة وإجراء بعض التدخلات الجراحية لبعض الحيوانات.

واضاف شوقى أنه تم تصنيع كميات كبيرة من السيلاج بمزارع مدينة الطور لتوفير الأعلاف البديلة للحيوانات للتغلب على مشاكل نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، موضحا أن عمل القوافل سيستمر خلال الفترات القادمة بصورة منتظمة لتغطية كافة المزارع بسيناء والتجمعات الجديدة بهدف تحسين صحة وانتاجية الحيوانات.

فى سياق متصل أوضح الدكتور احمد الحاوى رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانيه أن الرعاية البيطرية وتوفير الأعلاف من الركائز الأساسية لتنمية الثروة الحيوانيه التى يسهم مركز بحوث الصحراء فى توفيرها بالإضافة إلى رفع وعى المربين لتحسبن انتاجية الحيوانات .

وأضاف الدكتور عادل القطان أستاذ مساعد الامراض المعدية بالمركز أن القوافل البيطرية هدفها الفحص الدورى للحيوانات الذى يسهم فى الكشف المبكر للامراض وتقديم العلاجات اللازمة مما يحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات، موضحا أن القوافل تمت بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والزراعة بجنوب سيناء.

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