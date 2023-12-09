الحكومة تتلقي 136 ألف شكوى وطلب خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقى الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بخالص الشكر والتقدير، لجميع الجهات الحكومية التى تتعامل بإيجابية، مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة فى ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية فى التخفيف عن المواطنين.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي ، أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت 136 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر نوفمبر المنقضي، وتم توجيه 110 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، كما تم حفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار مدير المنظومة، في تقريره، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 89% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات. وقد حققت وزارات: (الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، الدفاع، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الداخلية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموارد المائية والري، المالية، الشباب والرياضة، والبيئة) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر نوفمبر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، المنيا، سوهاج، أسيوط، المنوفية، قنا، السويس، مطروح، دمياط، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، والجيزة؛ نسب إنجاز متميزة.

بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما أكد "الرفاعي" أن جامعات: طنطا، كفر الشيخ، المنوفية، القاهرة، عين شمس، بنها، الإسكندرية، وأسيوط؛ حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.