الاحتلال يغلق مكب نفايات وشبكة كهرباء في بيتا جنوب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مكب نفايات بلدة بيتا جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت السلطات الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت المكب، ودمرت الشارع الرئيس الموصل إليه وشبكة الكهرباء، موضحا أن البلدية قدرت الخسائر الأولية الناتجة عن التدمير بأكثر من 150 ألف شيكل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتتعرض مدن الضفة الغربية إلى عداون إسرائيلي من قوات الاحتلال، بالإضافة إلى انتهاكات المستوطنين، منذ السابع من أكتوبر الماضي، على إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة.