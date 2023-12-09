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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرور على اللجان الانتخابية للتأكيد على جاهزيتها في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، برفقة اللجنة المشكلة لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية بنطاق المدينة بإشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.


وقال "شعبان" إن لجان المرور تستهدف الوقوف علي جاهزية واستعداد اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر القادم.

وأكد رئيس المدينة أن سفاجا دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء سفاجا في الأعوام الماضية، كما أكد على الانتهاء من سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات في مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، واستقبال الناخبين وتأمين الصناديق، وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدارس، وأن تكون المقرات مؤمنة تماما وأيضا مياه ووسائل اتصال وضرورة وجود مكان كمظلة انتظار للناخبين.

وأشار إلى أنه تم توفير الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير سيارات خاصة لهم وكراسي متحركة وغيرها من سبل الراحة لتسهيل عملية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ودعا "شعبان"  أبناء سفاجا للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري.

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