سوريا وإيران توقعان على 6 وثائق تعاون

وقعت سوريا وإيران، اليوم السبت، على ستة وثائق للتعاون بين البلدين، في عدة مجالات.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن العلاقات مع سوريا هي إحدى الاستراتيجيات التي يصر عليها الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف "مخبر" أنه “خلال زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى سوريا، حدثت انفراجات جيدة في العلاقات الثنائية، وسنتابع هذه الاتفاقيات بقوة”، وفقا لما أوردته وكالة “تسنيم” الإخبارية الإيرانية.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء بأن محمد مخبر، أشار خلال مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين إيران وسوريا، التي أقيمت اليوم، السبت، بحضور رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، إلى أن هذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة للبلدين.

وأضاف: “لقد أجرينا نقاشاً مفصلاً حول جرائم أمريكا وإسرائيل في غزة، وهذه الممارسات هي أمثلة واضحة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وعلى العالم الحر أن يتدخل في هذا الصدد”.