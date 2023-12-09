رئيس محكمة البحر الأحمر يؤكد جاهزية اللجان وتوفير وسائل الراحة للمواطنين بالانتخابات الرئاسية

اكد المستشار على ابو بكر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر ان جميع اللجان والمقار الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد فى أول أيام الانتخابات والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .

و أشار رئيس المحكمة الي وجود ٨ لجان عامة بمدن المحافظة تضم ٨٢ لجنة فرعية تتوافر فيها جميع اللوجتسيات التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوتة وممارسة حقه الدستورى بكل سهولة ويسر حيث تم متابعة جميع المقار للتأكد من جاهزيتها مشيرا الي ان الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل حيث تم تسكين القضاة وعددهم ٨٢ قاضيا مشرفين على اللجان الفرعية فضلا عن قضاة اللجان العام والحفظ الاحتياطي.

وضاف ان لجان البحر الأحمر تم فيها توفير الوسائل الخاصة بذوي القدرات الخاصة وأماكن لكبار السن للتمكن من الإدلاء بصوتهم ومشاركتهم فى الانتخابات.

وأشار إلي وجود ٦ لجان للوافدين بمدن المحافظة منها لجنة فى رأس غارب وثلاث لجان فى الغردقة ولجنة فى سفاجا ولجنة فى مرسي علم حيث تضم محافظة البحر الأحمر عدد كبير من العاملين بالقطاعات المختلفة مثل البترول والسياحة وغيرها.

وأكد أن الجميع ملتزم بضوابط الهيئة العليا للانتخابات، وأشار الي أهمية المشاركة فى الانتخابات لأنها حق أصيل للمواطن.