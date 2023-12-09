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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل فعاليات وأنشطة حملة الـ16 يوم لمجابهة العنف ضد المرأة

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،سير العمل في حملة " الــ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة ،  التي تنفذها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، تحت شعار " احميها ولا تأذيها " في إطار استراتيجية مصر2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص     . 

  
جاء ذلك خلال مناقشته  للتقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن  استمرار فاعليات الحملة  بمراكز ومدن المحافظة من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية ،لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها أهم عنصر وركيزة في المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها

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وتضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون والتنسيق مع كلية الألسن بجامعة بني سويف  بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الالسن  والتي قامت بترجمة دليل مناهضة العنف ضد المرأة  إلى 3 لغات أجنبية ( الإنجليزية ، الفرنسية والصينية) ، حيث سيتم منح بعض نسخ من الدليل المُترجم  لبعض الجهات التنفيذية ، من المحافظة ومديرية الامن والمجلس القومي للمرأة وذلك بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف بجامعة بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 26 من نوفمبر الماضي تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف وتستمر لمدة 16يومًا حتى 10 ديسمبر الشهر الجاري ، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشريكة بالمحافظة

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف بمراكز ومدن المحافظة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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