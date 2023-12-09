ختام فعاليات مبادرة حقك يا وطني ببني سويف لتعزيز المشاركة في الانتخابات

اختتمت فعاليات المبادرة ، التي نفذتها منطقة وعظ بني سويف تحت شعار " حقك يا وطني" ، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، لتعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية وحث وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية ، والتي تنظلق غداً الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل



تناولت الندوة، التي تم تنظيمها بقرية بدهل تحت إشراف نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، والشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ بني سويف أهمية مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية ، باعتبارها واجب وطني وديني، وتأكيد على تعزيز مفهوم الإيجابية والبعد عن السلبية ، وأن على كل مواطن أن يقوم بأداء واجبه للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته بكل حرية لمن يختاره في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسم مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة