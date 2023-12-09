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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات مبادرة حقك يا وطني ببني سويف لتعزيز المشاركة في الانتخابات

مبادرة حقك ياوطني
مبادرة حقك ياوطني ببني سويف

اختتمت فعاليات المبادرة ، التي نفذتها منطقة وعظ بني سويف تحت شعار " حقك يا وطني" ، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، لتعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية وحث وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم  في انتخابات  رئاسة الجمهورية ، والتي تنظلق غداً الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل


تناولت الندوة، التي تم تنظيمها  بقرية بدهل  تحت إشراف نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، والشيخ رضا محمد عبد الحليم  مدير  عام منطقة وعظ بني سويف  أهمية مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية ، باعتبارها واجب وطني وديني، وتأكيد على تعزيز مفهوم الإيجابية والبعد عن السلبية ، وأن على كل مواطن أن يقوم بأداء واجبه للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته بكل حرية لمن يختاره  في هذا  الاستحقاق الدستوري الذي يرسم مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة

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