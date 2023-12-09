عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «آلة الحرب مستمرة.. جيش الاحتلال يستهدف الأطباء والمعلمين في قطاع غزة».

قتل الأطباء واستهداف الصحفيين واغتيال المعلمين، هذا ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه العسكري على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكشف العدوان على قطاع غزة عن الوجه القبيح للاحتلال حيث لم تكتفِ آلة الحرب الإسرائيلية باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بل وصلت إلى الاستهداف المتعمد للنخب والشخصيات العلمية والأكاديمية في غزة، وهي السياسة التي اتبعها جيش الاحتلال من أجل إنهاء مقومات الحياة الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني موجودين في القطاع المحاصر.

ووصلت المعاناة في قطاع غزة إلى القطاع الطبي، حيث استهدف جيش الاحتلال أكثر من 250 شهيدا من أعضاء المنظومة الطبية وهو ما أضاف عبئا جديدا على القطاع الذي يعاني من التدهور الشديد جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية والدواء.