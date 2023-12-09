سعيد الفقي يتوقع أداءً إيجابيا للبورصة المصرية على المدى القريب والمتوسط

قال الدكتور سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن المؤشر ألرئيس للبورصة المصرية انخفض مع نهاية تداولات الأسبوع، وأغلق عند مستوى 24686 نقطة بعد أن قلص معظم خسائره مع نهاية جلسات الأسبوع إلى 17 نقطة، رغم الضغوط البيعية التي حدثت، إلا أن المؤشر ألرئيس عاد وأغلق على مستوى الدعم الهام من 24500 نقطة إلى 24400 نقطة.

وأوضح خبير أسواق المال أن اتجاه المؤشر ما زال صاعدا على جميع المستويات قصير الأجل والمتوسط وطويل الأجل، مشيرا إلى أن هبوط المؤشر الأخير تصحيح بعد الصعود القوي والمتواصل قرب مستوى 26000 نقطة إذا تأكد كسر مستوى 24400 نقطة وإغلاق المؤشر تحت هذا المستوى، هنا يتغير الاتجاه على المدى قصير الأجل.

يتوقع خبير أسواق المال مع بداية الأسبوع عودة التماسك وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق مع عودة القوى الشرائية، وهذا كان واضحا في آخر جلسات الأسبوع استهداف مستوى 25200 ثم القمة السابقة قرب 26000 نقطة.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الفقي إنه كان مختلفا في أدائه عن المؤشر الرئيس ووصل لمستويات غير مسبوقة خلال فترة تصحيح المؤشر الرئيس، حيث أغلق مع نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 5286 بعد أن فقد 63 نقطة في آخر جلسات الأسبوع.

وأوضح أن “مؤشر الأسهم المتوسطة لديه مستوى دعم هام عند مستوى 5250، ونتوقع عودة الصعود بالقرب من هذا المستوى واستهداف مستوى 5500 إلى 5600 خلال الفترة القادمة”.

واختتم الفقي أن الرؤية بشكل عام للسوق المصرية إيجابية والأسهم المصرية أمامها الكثير من الأداء الإيجابي لتحققه.