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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تنظيم حزب الجيل : المصريون سيصنعون مشهدا انتخابيًا يليق بالدولة

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم،

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، يجب أن تكون على قدر وقيمة هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع وكذلك الدولة المصرية وتاريخها العريق، مشيرًا إلى ضرورة أن يشارك جميع من لهم حق الانتخاب في تحديد مصيرهم ورسم مستقبلهم.

وأضاف "محسن" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، تعكس حرص المصريين على المشاركة في صناعة القرار، ويعبر عن حالة ديمقراطية متقدمة وصلت إليها الدولة المصرية، بفضل فتح المجال العام وتنافس لعدد من المرشحين يحملون توجهات مختلفة.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى ثقته في أن يصنع المصريون مشهدًا حضاريًا يفوق تلك المشاهد التي لبى فيها المصريون النداء بالنزول لصناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم واختيار من يقود مصر الفترة المقبلة، مضيفًا بأن المصريون بالداخل سيعزفون سيمفونية كما عزف المصريون بالخارج في مشهد عكس الارتباط والولاء بهذا الوطن.

وقال الدكتور أحمد محسن قاسم، إنه يجب على المصريين وهم على بعد ساعات من انطلاق الاستحقاق الدستوري الأرفع، أن يدركوا أنها تأتي في توقيت تواجه فيه الدولة المصرية تحديدات كبيرة، تتصل اتصالًا مباشرا بمعايير قوى الدولة الشاملة ، مشددًا على أن المشاركة في تلك الانتخابات في توقيتها ذلك  ترتقي لأن تكون مسألة أمن قومي.

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