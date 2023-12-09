عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساعد رئيس حزب الوفد يدعو جموع المصريين للاحتشاد أمام اللجان الانتخابية

أحمد رائف مساعد
أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد

دعا أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد، جموع الشعب المصري للاحتشاد أمام اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع أيام 10 و11و12  ديسمبر الجاري، للمشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في اختيار رئيس مصر وتسطير ملامح المستقبل الجديدة.

وأكد رائف في بيان له اليوم أن الحرص على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية يرسخ حالة الأمن الاستقرار التي تعيشه مصر، والمضي في طريق التنمية وبناء المستقبل من خلال القنوات الشرعية والمسارات الديمقراطية السليمة التي يكفلها الدستور والقانون.

وأشار  مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد إلى أن مصر تشهد تحديات جسيمة في الداخل والخارج ومن كل اتجاه، تطلب من الجميع الاصطفاف الوطني وتلبية نداء الوطن، حفاظا على أمنها القومي، والعمل على ردع أية محاولات للنيل منها ومن تاريخها وشعبها، والتصدي للدعوات المسمومة والشائعات التي يطلقها المتربصون بهدف زعزعة استقرارها ورخو قوتها.

وثمّن رائف مشاركة المصريين في الخارج والتي كانت صورة مشرفة وحضارية معبرة عن مصر وشعبها المثقف الواعي لمثل تلك الواجبات والحقوق، والمدرك بأهمية استغلالها لرسم ملامح مستقبله باعتباره هو مصدر السلطات بحكم الدستور والقانون.

كما أشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء المصري والهيئة العامة للاستعلامات والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية لما يبذلونه من جهود كبيرة من أجل نجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها أمام الجميع.

اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع أحمد رائف الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

ترشيحاتنا

التزموا الصمت.. مصطفى بكري يوجه رسالة حادة لمنتقدي المقاومة الفلسطينية

تعرف على عقوبة المخالفين للقانون داخل اللجان فى الانتخابات الرئاسية

اليوم.. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضيف برنامج «في المساء مع قصواء»

خالد الجندي: الإيجابية منهج قرآني.. والبعض يريد من الناس التقاعس عن واجباتهم

دراسة: تغير المناخ يسبب حوادث الطائرات

تقرير مؤلم لصحيفة أمريكية| غزة تتحول إلى مأساة إنسانية الأكثر كارثية منذ 75 عاما.. تفاصيل جرائم إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. أسباب غير متوقعة تزيد من حالات السكتة الدماغية بين الشباب

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ