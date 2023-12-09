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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأحزاب تبدأ تحركات الاستعداد لانتخابات الرئاسة .. الغد : التواصل مع أعضاء اللجان .. ومصر أكتوبر : ندوة تثقيفية للمصوتين

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

تشكيل غرفة عمليات للأحزاب لمتابعة الإنتخابات الرئاسية
حزب الغد يعلن حالة الانعقاد الدائم خلال أيام انتخابات الرئاسة
مصر أكتوبر ينظم نموذج محاكاة لكيفية التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية 

 

بدأت عدد من الأحزاب الإستعداد لماراثون الإنتخابات الرئاسية والتى من المقرر أن تبدأ غدا الأحد 10 ديسمبر ويوم الاثنين 11 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر ، حيث شكلت الأحزاب غرفة عمليات لمتابعة الإنتخابات الرئاسية.

وقرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية اعتبار جميع لجان الحزب المركزية ولجانه الاقليمية فى حالة  انعقاد دائم طوال أيام الانتخابات الرئاسية  الثلاثة القادمة  الاحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر القادم من 9 صباحا الى العاشرة مساءا يوميا.

ويتواجد رئيس الحزب بنفسه يوميا بالايام الثلاثة بالمقر المركزى للحزب ، كما يتواجد جميع  نواب الرئيس ومساعدوه بالتناوب لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية والتواصل مع اعضاء اللجان الاقليمية بمختلف المحافظات.

وتنفيذا  لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر برفع الوعى السياسى و نشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين، نظمت أمانة التدريب والتثقيف المركزية  بالحزب، برئاسة الدكتورة دعاء زهران،امس،  نموذج محاكاة  لكيفية التصويت داخل اللجان فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بالمقر الرئيسى للحزب بالتجمع الخامس ، وبحضور قيادات و نواب الحزب و امناء الامانة المركزية و مساعديهم و عدد من أعضاء الحزب.

وتضمن نموذج المحاكاة عمل لجنة انتخابية تحاكي الواقع داخل اللجان الانتخابية من حيث الاجراءات المتبعة والقواعد داخل اللجان، بالإضافة إلى بعض الاخطاء الشائعة، حتى لا يقع فيها الناخب، ثم بعد ذلك ندوة تثقيفية عن التعريف بالحقوق و الواجبات للناخب وفقاً للقانون و التعليمات الصادرة من الهئية الوطنية للانتخابات، بالاضافه الى توضيح الاخطاء التى قد يقع فيها الناخب اثناء التصويت تؤدى أى إبطال صوته الإنتخابى، و ما هى الافعال التى يترتب عليها مخالف قواعد العملية التصويتية داخل اللجان الانتخابيه.

وتطرق المشاركين إلى مناقشة  قواعد و معيار التى يستند عليها الناخب فى اختيار المرشح الرئاسي، و الضوابط و السلوكيات التى يلتزم بها الناخب اثناء تواجده داخل لجنته الانتخابيه، وتعددت الاسئلة عن دور الأحزاب السياسية فى رفع الوعى السياسى لدى فئة الشباب.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، اهمية مشاركة المصريين فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، منوهة أن هذا الاستحقاق يأتي فى وقت يحتاج فيه الوطن لاصطفاف ابنائه خلفه وخلف قيادته السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قالت الدكتورة دعاء زهران أمين أمنة التدريب والتثقيف المركزية بالحزب، إن نموذج المحاكاة يأتي فى اطار اهتمام الحزب بتثقيف الناخبين حول كيفية الانتخاب والتعامل داخل اللجنة، فضلا عن الالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، داعية جموع المصريين للنزول والمشاركة.

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