وزير الزراعة يوجه بتوفير استراحات للمواطنين بلجنة الانتخابات الرئاسية بـ هيئة التعمير

قام السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالاطمئنان على جاهزية لجنة الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين والتي مقرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي

القصير وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين سواء من العاملين بالوزارة أو من سكان المناطق المجاورة وذلك لتسهيل قيامهم بالادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من صباح غدا الأحد وحتى مساء الثلاثاء .



ووجه زير الزراعة أيضا بتوفير الاستراحات اللازمة للمواطنين وكذلك تسهيل انتقال العاملين إلى مقر اللجنة الانتخابية ولجان الوافدين وتشجيعهم على المشاركة، وتذليل أي عقبة تحول دون حصول العامل على حقه الانتخابي.

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