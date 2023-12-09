عزة مصطفى تحذر المصريين من أمر خطير على الهواء ..فيديو

دعت الإعلامية عزة مصطفى، الشعب المصري على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تبدأ غدا الأحد.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تكثيف لعمل اللجان الإلكترونية المدفوعة التي تعمل ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ".

وأضافت عزة مصطفى :" هناك لجان إلكترونية تعمل وفق إسكريبت محدد وواحد واللجان تستخدم حسابات وهمية لإثارة الجدل وتضليل المصريين ".

وتابعت عزة مصطفى :" الحسابات الوهمية يتم إداراتها من خارج مصر من أجل التشكيك في كل شيء داخل الدولة المصرية".

وأكملت عزة مصطفى :" إحنا اللي هنحافظ على الدولة المصرية بوعي الشعب المصري ".