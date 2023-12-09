أول تعليق من الخطيب بعد فوز يد الأهلي بـ السوبر المصري

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة ‏الفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات مساء اليوم. وأكد رئيس النادي على ‏سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، واستحقوا اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصارى جهده، وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي وتاريخه.‏