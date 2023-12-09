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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محسن رمضان لاعب يد الأهلي: السوبر المصري هديتنا للجماهير

محسن رمضان
محسن رمضان

أهدى محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، لقب بطولة السوبر المصري التي حققها الفريق على حساب الزمالك إلى جماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات، وكل من دعم الفريق من ‏جماهير النادي بشكل عام.‏

وأوضح أن المباراة جاءت عصيبة للغاية، وشهدت متغيرات عديدة بسبب طبيعة المنافسة، وقوة الفريقين، وأن التوفيق كان حليفًا ‏للأهلي، بعد أن قدم الفريق أداءً مميزًا للغاية، استحق عليه التتويج بالبطولة.‏

 

تضم قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - ‏أحمد ‏هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد ‏مجدي - ‏سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف‎‏.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو ‏لوسيرت ‏مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله ‏حسن إخصائي ‏التدليك‎.‎‏ ‏
 

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