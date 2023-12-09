بعد تسببه بحادث سير مميت.. فرار نجل الرئيس الصومالي من تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بأن نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد، فر إلى جهة غير معلومة بعد أن دهس في إسطنبول ساعي بريد كان يقود دراجة نارية ليلقى مصرعه.

وحسب موقع "أفريقان نيوز"، أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتثير هذه القضية التي دانها بشكل خاص رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعارض، الكثير من الانتقادات على خلفية إطلاق سراح المشتبه فيه محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية، بعد تقرير أولي للشرطة.

وقال إمام أوغلو اليوم السبت، على منصة "إكس": "غادر المشتبه به تركيا غير مكبل اليدين".

وأفاد تقرير الشرطة التركية بأن نجل الرئيس حسن شيخ محمود صدم دراجة نارية في وضح النهار في 30 نوفمبر الماضي وفر.

ولقى الضحية يونس إمري جوسر مصرعه على الطريق، وهو أب لطفلين، بعد 6 أيام في المستشفى.