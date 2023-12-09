الأحرار الاشتراكيين : الصوت الانتخابي تأثيره إيجابي في زيادة الحريات

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الاستعدادات لانتخابات الرئاسة هي استعدادات جادة ومحددة تستهدف أهمية خروج الناخبين إلى صناديق الانتخابات وضرورة الإدلاء بالصوت واختيار رئيس المرحلة المقبلة بعمق ونزاهة وشفافية.

وأوضح «درويش» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن أهمية الحرص على الصوت الانتخابي له مدلول وتأثير إيجابي في خلق المزيد من الديموقراطية والحريات، وحقوق الإنسان ومن تطبيقات الدستور العمالية في مواده 87، و92، و53، وأهمية هذه الاستحقاقات في رسم خريطة الوطن ورسم مساره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يحقق قوة الدولة المصرية.

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن مصر في هذه المرحلة تستجمع قواها لمواجهة تحديات جسام، وخاصة ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.