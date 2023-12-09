عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير النشاط الرياضي بالأهلي يشيد بـ«رجال اليد» أبطال السوبر

خالد العوضي
خالد العوضي

عبر الكابتن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بحصول الفريق الأول لكرة اليد بلقب كأس السوبر على ‏حساب الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأشاد العوضي بمنظومة الفريق بالكامل سواء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين، مؤكدًا أنهم أبطال ويستحقون التحية على ‏ما قدموه خلال المباراة التي جاءت قوية للغاية، وعكست ما يتمتع به الجميع من شخصية قوية وقدرات فنية عالية.‏

وأشار إلى أن اللاعبين أثبتوا جدارتهم الكبيرة بتمثيل الفريق، بعد أن نجحوا في التغلب على كل المعوقات، وصولًا إلى التتويج ‏ببطولة غالية، تمنح دوافع كبيرة نحو حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.‏

ووجه العوضي الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعمه المستمر لكافة فرق النادي، وتوفير كافة ‏متطلبات الأجهزة الفنية، مما ساهم في تحقيق العديد من البطولات خلال الموسم الجاري.‏
 

خالد العوضي النادي الأهلي الأهلى لقب كأس السوبر الزمالك الامارات الكابتن محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور.. شاهد

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

مهاجم محلي.. صفقة الزمالك الجديدة| تعرف عليها

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز كرة اليد بالأهلي: التتويج بالسوبر نجاح للمنظومة

رئيس بعثة الأهلي: «رجال اليد» على قدر المسئولية.. ونتطلع لمزيد من البطولات ‏

لاعب يد الأهلي: تعاهدنا للفوز بالسوبر.. والفريق دائما على قدر المسئولية ‏

محسن رمضان لاعب يد الأهلي: السوبر المصري هديتنا للجماهير

محسن رمضان لاعب يد الأهلي: السوبر المصري هديتنا للجماهير

عبد الرحمن فيصل لاعب يد الأهلي: حققنا بطولة غالية عن جدارة واستحقاق

ديفيد ديفيز: فريق يد الأهلي يسير بخطوات واثقة للفوز بكل الألقاب

أول تعليق من الخطيب بعد فوز يد الأهلي بـ السوبر المصري

ترشيحاتنا

زيزو يحقق رقما قاريا مع الزمالك بعد هدفه في ساجرادا الأنجولي

الوزارة أكدت .. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء

على أعلى مستوى.. أحمد موسى: تنظيم هائل للجان الانتخابية في جميع المحافظات

متعهدًا بإنهاء حماس.. نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

النائب محمد أبو العينين: جمعية برلمان البحر المتوسط جاهزة لمتابعة انتخابات الرئاسة بإنصاف ومصداقية

إسرائيل تزعم استشهاد 7000 مجاهد من حركة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

فوائد خارقة لتناول القرنفل .. تعرف عليها

على اسم ابنته .. محمد نور يطرح أحدث أغانيه |صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان؟

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ