أهلي جدة يسقط في فخ التعادل أمام الرائد بالدوري السعودي

سقط أهلي جدة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الرائد، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووصل أهلي جدة بذلك إلى النقطة 31، في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الرائد 13 نقطة، في المركز ال15.

وكاد كيسي أن يسجل للأهلي من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس الرائد تصدى لتصويبته في الدقيقة 29، وبعدها بأربع دقائق، عاد كيسي وسدد كرة أخرى مرت بمحاذاة القائم، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 35، لصالح الرائد، بعدما انطلق أمير سعيود بسرعته داخل منطقة الجزاء، ومررها بيسراه كرة رائعة لزميله كريم البركاوي المواجه للمرمى الخالي، لكن الأخير أهدر الفرصة بغرابة، مسددا بجانب القائم الأيسر، وفي الدقيقة 62، أطلق جابري فيجا لاعب الأهلي تسديدة حادت عن المرمى، وكاد رياض محرز أن يضع الراقي في المقدمة من ركلة حرة، لكن حارس الرائد أبعدها بنجاح، في الدقيقة 65، ونفذ محرز ضربة حرة مباشرة جديدة بتسديدة يسارية، مرت فوق العارضة بقليل في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

