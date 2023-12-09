أول تعليق للزمالك بعد الفوز على ساجارادا الأنجولي

أعرب اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على فوز ساجارادا الأنجولي، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو.



وقال سليمان، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعى رامي علي، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ان سعيد بتصدر الزمالك المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق تسع نقاط دفعة واحدة من ثلاث لقاءات .

وبارك المشرف العام، على الفريق الأبيض ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق لجماهير الزمالك مؤكدا أن الهدف ليس تصدر المجموعة لكن الوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة مشيرا إلى أن الطموح كبير .



ورفض عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الحديث عن الأمور الفنية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة، يدعم معتمد جمال، خاصة بعد اعتماد عقده مع الزمالك كمديرا فنيا.