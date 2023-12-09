كتلة الحوار تعلن تأسيس اتحاد الشباب والطلاب

التقي عصر اليوم الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار بمجموعة من الشباب الراغب في الانخراط في العمل السياسي والمهتم بتجربة كتلة الحوار وحزب الحوار .

عقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات الكبرى " قاعة أحمد لطفي السيد " بمقر الحزب بالتجمع الخامس بحضور المهندس حسام علي عضو مجلس امناء كتلة الحوار.

دار نقاش ودي وبناء للغاية وأظهر امتلاك هؤلاء الشباب لخبرات متنوعة بين الاعلام والصناعة والتعدين والاقتصاد والطب والهندسة والشعر والموسيقى وريادة الاعمال والاستثمار الزراعي والأغذية والاستثمار العقاري والقانون و سلاسل الامداد .

تأكد امتلاك هؤلاء الشباب للمهارات القيادية وأغلبهم خريجي جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية والألمانية وغيرهم.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي تأسيس اتحاد شباب الحوار "والذي يضم جميع أعضاء الحزب من الشباب من كافة تشكيلات الحزب ولجانه " وأيضا تأسيس اتحاد للطلبة التابعين لحزب الحوار وتوزيع الشباب علي لجان الحزب المختلفة.