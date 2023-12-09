تغطية خاصة من 8 الصبح.. أحمد موسى للمصريين: ارفعوا الأعلام أمام اللجان الانتخابية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكون في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على الهواء بداية من الساعة الثامنة صباحا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ابعتولنا صوركم من اللجان الانتخابية وفيديوهات من اللجان الانتخابية وهنعرضها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : :" لازم كل المصريين يقومون برفع أعلام مصر في كل مكان دعما للدولة المصرية واستقرار وامن الدولة ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" خروجنا بالملايين للمشاركة في الانتخابات رسالة للعالم ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" أتوقع أن الشعب المصري سوف يبهر العالم أكثر من أي وقت آخر ".