التنسيقية تسلم برنامج الرئيس القادم للمرشحين الأربعة في مقر حملاتهم

التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، بالحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة لرئاسة مصر 2024-2030.

وخلال اللقاءات سلمت التنسيقية، الحملات الانتخابية، نسخة من البرنامج الانتخابي المُعد من قبل التنسيقية للرئيس القادم، والذي صاغته، بعد أن أجرت 62 لقاءً وزيارة مع عدد من الأحزاب والنقابات والهيئات القومية والدينية، وجولات بالمحافظات الحدودية.

وركزت اللقاءات، على تقديم أبرز الأفكار والحلول المُتضمنة في البرنامج، ومختصر عن أبرز الآليات التي تضمن الوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو التنمية في مظلة ديمقراطية، والسبيل في تحقيق ذلك هو السلام الداخلي والعالمي.