مساعد وزير الداخلية الأسبق: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ 70 عامًا

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الأمن العام، أن العالم تخلى عن الشعب الفلسطيني، ولم يصدر قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الأمن العام، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر تتحمل الجزء الكبير، من أجل وقف النار في غزة، ومساندة القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن مصر منذ حوالي 70 عامًا وهي تدافع عن القضية الفلسطينية، ومصر فقدت أكثر من 40 ألف شهيد، من أجل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الجميع من رجال القوات المسلحة، والشرطة، يعملون من أجل الحفاظ على الأمن القومي، وأن حدود مصر خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها.