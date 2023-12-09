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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تحت القصف.. غارات جوية تشل جهود إزالة الأنقاض

قصف غزة
قصف غزة

انتشرت مشاهد فوضوية منذ وقت مبكر من صباح السبت منها ما تم رصده داخل أحد المباني في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة بعد انفجارين كبيرين، وفقًا لفيديو سي إن إن وشهادات السكان. 

وقال السكان إن المبنى تعرض لقصف جوي، ويعتقد أن نحو 150 شخصا يحتمون بالمبنى. وقد نزح البعض من مناطق تقع في الشمال.

وأظهر فيديو أشخاصًا يقومون بإزالة الأنقاض، في جهد محموم للبحث عن الأشخاص الذين قد يكونون محاصرين. ويمكن رؤية كثيرين آخرين ينتظرون في مكان قريب، وبعضهم يبكي.

وبحسب مستشفى شهداء الأقصى، فقد قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب العشرات. ولا تستطيع CNN التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

وقال أحد الرجال إنه وصل إلى هناك بعد تهجيره من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة. وقال إنه كان مع شقيقه عندما سمع الضربات.

واضاف 'سقط علينا المنزل الذي كان بجانبنا. لا أعرف كيف تمكنت من الخروج من تحت الأنقاض. كنت أفكر في الطعام الذي سأحضره لأطفالي اليوم. من فضلكم، يا سكان العالم، كفى! هذا هو قال الرجل: 'ليست الحياة. نحن بشر'.

وقالت امرأة في مكان الحادث إن الفقراء يدفعون ثمن الصراع.

وتابعت 'إن الناس هم الذين يتحملون العبء الأكبر" 

وأضافت: 'الناس ضائعون'، مضيفة أنه 'لا توجد مساعدات على الإطلاق'.

واستطردت 'لا نعرف لمن تذهب المساعدات. الجياع أوقفوا القوافل للسرقة، لأنهم جائعون. ومع ذلك، أقاموا الحواجز، وأخذوا الطعام من الناس. ماذا يجب أن يفعل الناس، أين يذهبون؟ ' 

وقد تواصلت CNN مع قوات الدفاع الإسرائيلية للتعليق على العمليات في المنطقة. وشهدت دير البلح عدة غارات جوية منذ انتهاء الهدنة مع حماس قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع.

الهدنة مع حماس انتهاء الهدنة مع حماس سي ان ان قوات الدفاع منطقة دير البلح مستشفى شهداء الأقصى

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