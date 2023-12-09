إعلام فلسطيني : قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على جباليا بشمال غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، أنَّ مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائفها، في الوقت الراهن، على شرق «جباليا»، في شمال غزة، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وتابعت القناة الإخبارية نقلاً عن تقارير إعلامية فلسطينية، أنّ القصف المدفعي الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف شارع «يافا»، شرق غزة، دون ورود أي تفاصيل عن نتيجة القصف.

وأكدت التقارير الإعلامية الواردة من قطاع غزة، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة في سماء مدينة خان يونس، جنوب القطاع.