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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف كواليس حديث عبد الناصر وجون كيندي بسبب مفاعل ديمونا

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تحدث مع الرئيس الأمريكي جون كيندي، أن إسرائيل تقوم بإنشاء مفاعل في ديمونا.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر كانت تقوم بتطوير منظومة صواريخ  في عام 1962، وإسرائيل عبرت عن غضبها من هذا الأمر".

مفاعل ديمونا 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "كيندي أرسل رسالة إلى عبد الناصر، طالبه فيها بإيقاف تطوير منظومة الصواريخ، وأبلغه أنه سيرسل وفدا من أمريكا؛ لزيارة مفاعل ديمونا الإسرائيلي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا قالت إن المفاعل في إسرائيل للطاقة السلمية، وليس مفاعلا عسكريا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه: "في عام 1963 تم اغتيال الرئيس الأمريكي كيندي"، مضيفا: "إسرائيل لديها مفاعل نووي، وهو مفاعل ديمونا، وهو مفاعل عسكري، وليس كما ادعت أمريكا أيام عبد الناصر".

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