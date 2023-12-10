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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر

صوص الجبنة الشيدر
صوص الجبنة الشيدر

تستعمل أغلب ربات البيوت صوص الجبنة الشيدر فى أغلب أصناف الطعام، وتجعل الطعام ذات مذاق رائع لذلك تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر.

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مقادير عمل صوص الجبنة الشيدر

كوب واحد فقط من اللبن
عدد ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق
كوب ونصف من الجبنة شيدر مبشورة
القليل من الفلفل الأسود


طريقة تحضير صوص الجبنة الشيدر 

◾قومي بمزج كلًا من اللبن والدقيق مع بعضهم البعض، وذلك على البارد بشكل جيد، إلى أن يتم الامتزاج جيدا
◾ ضعي المزيج على النار بالتقليب بشكل جيد وباستمرار إلى أن يتم اختفاء الدقيق تمامًا ويتم الغليان.
◾ ارفعي المزيج من على النار ومن ثم استمري في التقليب.
◾ قومي بوضع الفلفل الأسود إلى المزيج السابق.
◾ قومي بوضع الجبنة، ومن ثم استمري في التقليب لبضع ثوان.
◾ارفعي المزيج من على النار.
◾ اتركي المزيج ليهدأ تمامًا.
◾ضعي المزيج في وعاء نظيف، ومن ثم قومي بوضعه في الثلاجة.

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