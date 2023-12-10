أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء: مفيش تخفيف أحمال.. والوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الاستحقاق الرئاسي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

رد الجميل.. أشرف ذكي: جميع الفنانين حريصون على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، أن المصريين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية من أجل قيمة ومكانة مصر، مضيفا: "كلنا نازلين نشارك في الانتخابات، أنا وأسرتي وزملائي وجميع الفنانين حريصين على المشاركة في العرس الانتخابي".

أحمد موسى منفعلا : محدش يقدر يقرب لحدودنا ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

الوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آخر استعدادات الهيئة لـ الانتخابات الرئاسية.

أحمد موسى عن فبركة تصريحات وزير الخارجية: مصر لا تستأذن إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الخارجية سامح شكري كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية وتم عقد لقاءات كثيرة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة .

إلهام شاهين توجه رسالة هامة للشعب المصري بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن الانتخابات الرئاسية، قائله: "لابد أن يكون لنا رأي وصوت لما يحدث في بلدنا".

الوزارة أكدت .. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العد التنازلي لـ الانتخابات الرئاسية بدأ وخلال ساعات يبدأ المصريين في انتخاب رئيسهم.

تحالف الأحزاب المصرية: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعطي أمانا للمواطن

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن مصر قادمة على عرس ديمقراطي حقيقي، بسبب الانتخابات الرئاسية المتبقي على بدايتها ساعات قليلة.

متحدث جيش الاحتلال: نواصل العمليات العسكرية ضد "حماس"

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن جيش الدفاع سيواصل العملية العسكرية ضد مواقع ومقاتلي حركة حماس.

عمرو أديب لـ المصريين: اختاروا اللي يقدر يعدي بينا الـ 6 سنوات الجاية

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمصريين بشأن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "انزل مش عشان شكلنا قدام العالم بره".