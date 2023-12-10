بنداري: دعو سفراء الدول الشقيقة لمتابعة العملية الانتخابية داخل مصر.. فيديو

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مؤتمر سفراء الدول العربية والشقيقة يستهدف به المنظمات الدولية الإقليمية والسفارات الأجنبية المعتمدة داخل مصر.



وأضاف أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "ندعوهم لمتابعة العملية الانتخابية داخل مصر، ونطلعهم عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وصولا لأعلى نسبة مشاركة".

وأردف: "يتم اطلاعهم على أننا وصلنا لكافة فئات المجتمع والآليات التي اتخذناها للوصول لأعلى نسبة مشاركة، والغرض الرئيسي للهيئة الوطنية للانتخابات اطلاع الغرب والسفارات الأجنبية كيفية رؤية الهيئة لإدارة العملية الانتخابية بعيون المصريين وليس يعيون الغرب".

