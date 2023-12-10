أخبار السيارات| فولكس فاجن تي روك بدون اوفر برايس.. 5 موديلات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة فولكس فاجن تي روك أحد أكثر السيارات مبيعاً في أسطول العلامة التجارية الألمانية، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة استيراد سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، وشهدت تخفيضاً يصل الى 70%.

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، من أشهرها سكودا أوكتافيا موديل 2023، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بدون جمارك او اوفر برايس.

قدمت شيفروليه سيارة كروز لأول مرة في عام 2009، وحققت انتشارا وشعبية كبيرة عالمياً، وخاصة في السوق المكسيكي و الصيني.

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.