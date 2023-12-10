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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فولكس فاجن تي روك بدون اوفر برايس.. 5 موديلات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

فرصة لا تعوض.. فولكس فاجن تي روك بدون اوفر برايس

تعتبر السيارة فولكس فاجن تي روك أحد أكثر السيارات مبيعاً في أسطول العلامة التجارية الألمانية، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة استيراد سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، وشهدت تخفيضاً يصل الى 70%.

لفترة محدودة.. سكودا أوكتافيا بدون أوفر برايس

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، من أشهرها سكودا أوكتافيا موديل 2023، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بدون جمارك او اوفر برايس.

سعر شيفروليه كروز موديل 2024

قدمت شيفروليه سيارة كروز لأول مرة في عام 2009، وحققت انتشارا وشعبية كبيرة عالمياً، وخاصة في السوق المكسيكي و الصيني.

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

 

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