انطلاق انتخابات الرئاسة في مصر اليوم.. وجماعة الحوثي تعلن حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة

وفد "المجموعة العربية الإسلامية" يبحث "التطورات الخطيرة في غزة" مع ترودو

إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا تطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لهدنة في غزة

قائد الجيش الإسرائيلي: نظام حماس ينهار وعلينا الضغط بقوة في غزة

الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن المصريين بالداخل يبدأون اليوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وتنطلق أعمال لجان الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، مشيرةً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وقالت إنه ويشرف على العملية الانتخابية، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وستكون عملية فرز أصوات الناخبين بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا فيه الأوضاع الإقليمية، وخصوصا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا، حيث استعرض الرئيس السيسي، الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن أعضاء باللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، التقوا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في العاصمة الكندية أوتاوا.، حيث جرى خلال اللقاء، مناقشة "الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة".

وشدد أعضاء اللجنة على "أهمية بذل المجتمع الدولي كافة الجهود للتحرك بشكلٍ فوري وعاجل نحو وقف الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية كاملة للمدنيين في قطاع غزة".

وأشارت "القبس" إلى أن إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا دعت في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع، والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة.

وقالت "الراي" إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أعلن أن على إسرائيل "تكثيف الضغط" على قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر في موازاة عمليات برية. وقال هاليفي خلال حدث في القدس: "هناك مؤشرات على انهيار نظام حماس في غزة، وهو دليل على ضرورة الضغط بقوة أكبر".

وذكرت "الوطن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. ووصف نتنياهو القرار الأمريكي بـ"الصحيح"، وقال إنه "على الدول الأخرى أن تفهم بأن من المستحيل دعم القضاء على حماس من جهة، والدعوة من جهة أخرى إلى وقف الحرب"، معتبراً أن ذلك "من شأنه أن يمنع القضاء على حماس".

وقالت "الأنباء" إن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن أعلن حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، وبحر العرب، محذرًا جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة لقذائف دبابات عيار 120 ملم إلى إسرائيل، بتكلفة تبلغ نحو 106.5 مليون دولار، مضيفًا أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأميركي.